Cillian Murphy spalanca le porte a un successo oltre Peaky Blinders

Cillian Murphy spalanca le porte a un successo oltre Peaky Blinders. Il panorama cinematografico dell’attore irlandese si prepara a un nuovo traguardo con l’uscita di un film originale su piattaforma streaming, segnando una svolta importante nella sua carriera. La sua versatile filmografia, arricchita da collaborazioni con registi di fama mondiale, si espande ora con questa produzione innovativa, destinata a consolidare il suo prestigio e a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto. Il primo passo verso nuove grandi sfide è appena stato compiuto.

Il nuovo lungometraggio intitolato "Steve" sarà disponibile in anteprima assoluta su Netflix a partire dal 3 ottobre 2025.

