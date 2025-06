Cillian Murphy protagonista del prossimo film Netflix Steve

Cillian Murphy si prepara a conquistare ancora una volta il grande schermo con il suo ruolo da protagonista nel prossimo film Netflix Steve, superando persino la celebre serie Peaky Blinders. Dall’esordio in 28 giorni dopo all’iconico Batman di Nolan, l’attore irlandese ha saputo reinventarsi, lasciando un’impronta indelebile nel cinema mondiale. Non perdere l’occasione di scoprire questa nuova avventura che promette di segnare il suo record più sorprendente di sempre.

Il nuovo film di Cillian Murphy il batte Peaky Blinders per un sorprendente primato di carriera. Tra i primi ruoli cinematografici dell’attore irlandese c’è l’horror 28 giorni dopo (2002), mentre dal 2005 ha iniziato a collaborare con Christopher Nolan, interpretando lo Spaventapasseri nella trilogia de Il cavaliere oscuro dal 2005 al 2012 e apparendo poi in Inception (2010) e Dunkirk (2017). Tuttavia, Murphy ha raggiunto una maggiore notorietĂ per la sua interpretazione di Thomas Shelby in Peaky Blinders, il period drama della BBC andato in onda dal 2013 al 2022. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

"Netflix ha svelato la prima immagine ufficiale di Steve, un dramma diretto da Tim Mielants che vede protagonista Cillian Murphy. Tratto dalla novella Shy di Max Porter, il film trasporta gli spettatori nella metĂ degli anni '90, in una scuola riformata al limite della Vai su Facebook

