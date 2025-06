Cidas scoppia di salute Ricavi per oltre 81 milioni | Il nostro miglior bilancio

Cidas, la cooperativa sociale che fa della solidarietà il suo motore, raggiunge traguardi straordinari nel 2024. Con ricavi oltre 81 milioni di euro, segnando un aumento del 19% rispetto all’anno precedente, e un utile netto record di oltre 1,3 milioni, il nostro bilancio riflette l’impegno e la crescita della comunità. Durante l’assemblea al teatro dei Fluttuanti di Argenta, istituzioni e stakeholder hanno condiviso questa impresa, simbolo di un futuro promettente e sostenibile…

750 soci della cooperativa sociale Cidas si sono riuniti nei giorni scorsi al teatro dei Fluttuanti di Argenta in occasione dell’assemblea generale, durante la quale è stato approvato il Bilancio 2024: un risultato straordinario, che registra oltre 81 milioni di euro di ricavi (+19% rispetto al 2023) e un utile netto superiore a 1,3 milioni di euro, il migliore degli ultimi anni. Presente un’ampia rappresentanza delle istituzioni e del mondo cooperativo. In apertura, i saluti istituzionali del sindaco di Argenta Andrea Baldini, dell’Assessora alle Politiche Socio-Sanitarie del Comune di Ferrara Cristina Coletti e del Presidente di Legacoop Emilia-Romagna Daniele Montroni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cidas scoppia di salute. Ricavi per oltre 81 milioni: "Il nostro miglior bilancio"

