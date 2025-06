Ciclista investito a Varenna e soccorso d' urgenza

Un'onda di preoccupazione attraversa Varenna dopo l'incidente che ha coinvolto un ciclista questa sera alle 16.35 in via IV Novembre, vicino a Villa Monastero. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione, ma la priorità ora è il suo immediato soccorso. La comunità si stringe nel pensiero e nell’attesa di aggiornamenti sulle sue condizioni, sperando in una pronta ripresa.

