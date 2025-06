Ciclista finisce contro una ringhiera sulla salita alla Guardia soccorso con l' elicottero

Un giovane ciclista straniero di circa 21 anni ha avuto un incidente sulla Salita alla Guardia, coinvolto nella giornata del Giro dell'Appennino. Forse era lì per seguire la gara o semplicemente si trovava nella zona per caso. L’incidente, avvenuto intorno alle 11:30 di martedì 24 giugno 2025, lo ha visto finire contro una ringhiera, rendendo necessario l’intervento dell’elicottero per il suo soccorso. La vicenda sottolinea i rischi delle strade in questa occasione di grande evento.

🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Ciclista finisce contro una ringhiera sulla salita alla Guardia, soccorso con l'elicottero

