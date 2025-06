Ciclismo terza tappa per il Trofeo Superpistard | è il turno del Memorial Giampaolo Grisandi

Un emozionante capitolo di questa avvincente stagione ciclistica, dove giovani talenti e veterani si sfidano in un crescendo di passione e abilità. Dopo il successo della seconda prova, il Trofeo Superpistard si appresta a scrivere nuove pagine di adrenalina e spettacolo, con il Gran Premio Ram Infissi che promette scintille sul velodromo di Forlì. L’attesa è alta: non perdere l’evento che consacrerà i futuri protagonisti del ciclismo italiano!

Dopo il recente successo del Gran Premio Comaco Italiana – Memorial Giampaolo Grisandi, valido come seconda prova, il Trofeo Superpistard entra nel vivo con la terza tappa in programma giovedì al velodromo Glauco Servadei di Forlì. L'appuntamento, il Gran Premio Ram Infissi, rappresenta un nuovo.

Terza prova del Trofeo Superpistard in arrivo! Giovedì 26 giugno 15:00 Velodromo Glauco Servadei, Forlì Gran Premio RAM Infissi Dopo il rinvio della prima prova per maltempo e il recente appuntamento con il Gran Premio Comaco Italiana – Mem Vai su Facebook

A Forlì la tappa finale del Trofeo Superpistard 2024; Pedale Chiaravallese: Giovanissimi super al Meeting nazionale di Tarvisio.

