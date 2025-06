Ciclismo scatta l' ora del debutto di Espargaró con la Lidl-Trek

Ciclismo in fermento: il grande debutto di Aleix Espargaró con la Lidl Trek sta per arrivare! Dopo mesi di attesa e un passato ricco di successi, il pilota spagnolo si prepara a scendere in strada nel Giro d'Austria 2025, pronto a dimostrare che il suo talento va ben oltre le due ruote di MotoGP. Un momento che promette emozioni e sorprese, perché l’attesa sta per terminare e il sipario si alza su una nuova avventura.

Roma, 24 giugno 2025 - Lo scorso inverno il suo passaggio nella Lidl-Trek e, in generale, nel mondo del ciclismo, si era preso l'alloro di miglior colpo dell'intera sessione di ciclomercato, seppur per molti più che altro legato al mero marketing. Invece Aleix Espargaró non ha mai nascosto la voglia di debuttare in gara, tra mountain bike e soprattutto strada: dopo tanta attesa, il momento buono arriverà in occasione del Giro d'Austria 2025. Il debutto di Espargarò. In realtà, l'avventura alla Lidl-Trek del pilota di MotoGP, oggi collaudatore alla Honda, era cominciata con l'etichetta di brand ambassador di una squadra in netta crescita, come dimostrano anche gli eccellenti risultati raccolti nella prima parte di stagione tra Classiche e corse a tappe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Ciclismo, scatta l'ora del debutto di Espargaró con la Lidl-Trek

In questa notizia si parla di: ciclismo - lidl - trek - scatta

Giro d’Italia 2025, la maglia rosa Mads Pedersen rinnova a vita con la Lidl-Trek - Mads Pedersen sta dominando il Giro d'Italia 2025, con due vittorie nelle prime quattro tappe e la maglia rosa indossata per tre giorni.

Ciclismo, scatta l'ora del debutto di Espargaró con la Lidl-Trek; SCATTA DOMANI LA VOLTA A CATALUNYA MA VINGEGAARD NON CI SARA'; Ciclismo, Amstel Gold Race 2025 a Skjelmose: il danese batte Pogacar ed Evenepoel.

Ciclismo, scatta l'ora del debutto di Espargaró con la Lidl-Trek - Il pilota spagnolo di MotoGP sarà al via del Giro d'Austria 2025, in programma dal 9 al 13 luglio. Secondo sport.quotidiano.net

Aleix Espargaro debutta in una gara ufficiale di ciclismo su strada con la Lidl Trek! Il pilota spagnolo del motomondiale al Giro d'Austria - Il 35enne pilota spagnolo ha iniziato ad allenarsi con la squadra americana qualche mese fa e ora avrà l'opportunità di prendere il via in una gara u ... Segnala eurosport.it