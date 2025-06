Ciclismo Riesebeek nella storia | è il primo corridore squalificato per somma di gialli

Nel mondo del ciclismo, ogni corsa è una sfida di resistenza e strategia. Ma cosa succede quando un corridore si trova protagonista di un episodio così singolare da scrivere la storia? È il caso di Oscar Riesebeek, che nel Giro del Belgio 2025, tra cadute e squalifiche, diventa il primo atleta a essere penalizzato per somma di cartellini gialli, un episodio che ha lasciato tutti senza parole e che segna un nuovo capitolo nell’universo delle competizioni su due ruote.

Roma, 24 giugno 2025 - Oltre il danno, la beffa: cadere rovinosamente e vedersi poi comminare una squalifica per somma di cartellini gialli, la prima nella storia del ciclismo. E' la parabola di Oscar Riesebeek, protagonista di una vicenda a dir poco rocambolesca. Cosa è successo a Riesebeek. Il contesto è quello del Giro del Belgio 2025, gara che sarebbe poi stata vinta da Filippo Baroncini, per l'ennesimo alloro stagionale dell' UAE Team Emirates-XRG. Riesebeek, un onesto mestierante della bici senza grossi picchi in carriera ma con una grande abnegazione da gregario, si vede assegnare il primo cartellino giallo alla fine della seconda tappa a causa del passaggio su un tratto non facente parte del percorso di gara.

