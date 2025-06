Ciao Giacomo è stato un piacere conoscerti fai buon viaggio

Ciao Giacomo, è stato un vero piacere conoscerti e condividere momenti speciali. Oggi, il nostro cuore è pesante mentre scriviamo queste parole, annunciando con tristezza la perdita del nostro caro amico e collega Giacomo Intermaggio, scomparso in un tragico incidente vicino a Cairns. La sua assenza lascia un vuoto incolmabile, e il ricordo della sua vitalità ci accompagnerà sempre. Fai buon viaggio, Giacomo.

Ci sono notizie che non vorremmo mai scrivere, e oggi ci troviamo costretti a farlo, con il cuore pesante e le parole che fanno fatica a uscire. Il nostro amico e collega Giacomo Intermaggio non c'è più. Un tragico incidente, causato da terzi, avvenuto nei pressi di Cairns, lungo la Highway 1, gli è stato fatale. Una notizia che ci ha colti di sorpresa, lasciandoci senza fiato, increduli, con un vuoto difficile da spiegare. Giacomo non era semplicemente un collaboratore della nostra redazione. Era un amico, una persona di quelle rare, che si incontrano poche volte nella vita. 🔗 Leggi su Essere-informati.it