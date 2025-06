ci ha lasciati lutto nella televisione italiana morto dopo un intervento chirurgico.Un altro volto amato della televisione italiana ci ha lasciati, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo aveva seguito con affetto. Era un personaggio simpatico, solare, di quelli che con pochi minuti sul piccolo schermo riescono a farsi voler bene dal grande pubblico. La sua spontaneità , il modo schietto di presentarsi e quell’energia un po’ fuori dal tempo, lo avevano reso subito riconoscibile. Il pubblico lo aveva accolto con simpatia, dimostrando quanto fosse entrato nel cuore di tutti. La sua scomparsa rappresent

Un altro volto amato della televisione italiana ci ha lasciati, lasciando un vuoto nel cuore di chi lo aveva seguito con affetto. Era un personaggio simpatico, solare, di quelli che con pochi minuti sul piccolo schermo riescono a farsi voler bene dal grande pubblico. La sua spontaneità , il modo schietto di presentarsi e quell’energia un po’ fuori dal tempo, lo avevano reso subito riconoscibile. Il pubblico lo aveva accolto con simpatia, premiando la sua voglia di mettersi in gioco e di divertirsi nonostante l’età , in un programma che celebra proprio la passione inarrestabile per la musica. Si è spento a 77 anni Giorgio Biagioli, ex concorrente di The Voice Senior, attore e showman originario di Macerata. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it