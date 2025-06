Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Inter-River Plate | l’orario

Cristian Chivu si presenta con determinazione in conferenza stampa alla vigilia di Inter-River Plate, una sfida cruciale nel Mondiale per Club. Con il cuore e la mente rivolti alla partita, il tecnico rumeno ha condiviso le strategie e le aspettative della sua squadra. La notte tra mercoledì e giovedì alle 3 italiane sarà il momento di mettere in campo tutta la passione nerazzurra, e la calma del tecnico sarà fondamentale per affrontare questa prova difficile.

Chivu protagonista in conferenza stampa alla vigilia di Inter-River Plate. Questo l’orario della conferenza del tecnico rumeno prima della sfida contro gli argentini. CONFERENZA STAMPA – L’ Inter  di Cristian Chivu è attesa dalla delicata sfida contro il River Plate al Mondiale per Club. La partita è in programma tra mercoledì e giovedì notte alle 3 italiane. Nella giornata di vigilia, sono in programma una serie di appuntamenti. Ci sarĂ infatti la conferenza stampa di Cristian Chivu, prevista all’1.15 italiane. Il tecnico dell’Inter risponderĂ alle domande dei cronisti presenti a poche ore dalla sfida contro gli argentini che darĂ il pass per gli ottavi di finale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Chivu in conferenza stampa alla vigilia di Inter-River Plate: l’orario

In questa notizia si parla di: conferenza - chivu - stampa - river

Chivu, conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore dell’Inter: il giorno e l’ora - L’Inter annuncia con entusiasmo la presentazione ufficiale di Cristian Chivu come nuovo allenatore, segnando un nuovo capitolo per il club.

Chivu e le corde toccate negli Usa. Le sue parole in conferenza stampa a Seattle Vai su Facebook

Chivu: Avremo la possibilità di vedere Esposito. E sull'Inter del futuro...; Inter, c'è la data della presentazione di Chivu; Chivu: “Voglio un’Inter dominante, ma ci vorrà tempo”.

Inter River Plate, Chivu esulta: un big torna a disposizione! Quei due titolari invece… - Inter River Plate è in arrivo e arrivano buone notizie anche per Cr ... Si legge su informazione.it

Conferenza stampa Chivu pre Inter Urawa: ecco quando parlerà il tecnico - Conferenza stampa Chivu, tutte le informazioni sull’incontro dell’allenatore con la stampa prima di Inter Urawa. informazione.it scrive