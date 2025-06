Chivu cambia l’Inter | nuove idee giovani e coraggio già al Mondiale per Club

Christian Chivu sta rivoluzionando l'Inter, portando giovani talenti, un modulo innovativo e decisioni rapide, segnando un nuovo inizio per il club. Con il Mondiale per Club si intravedono già i primi segnali di un futuro più audace e dinamico. È il momento di scoprire come questa svolta cambierà le sorti dell’Inter e riaccenderà la passione dei tifosi, pronti a vivere una nuova era ricca di entusiasmo e sfide.

Christian Chivu con Il Mondiale per Club sta offrendo le prime immagini del nuovo volto di una nuova Inter, e i segnali di cambiamento rispetto all'era Inzaghi sono già evidenti. A partire da una filosofia più aperta al coraggio, alla sperimentazione e al rinnovamento. La prima svolta è l'impiego convinto di giovani talenti: Chivu ha dato spazio a giocatori come Valentin Carboni e Pio Esposito. Questo segna un'inversione di rotta netta rispetto alla gestione precedente, spesso ancorata agli stessi nomi, anche quando fuori forma.

