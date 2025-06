Chiusure notturne sulla A23 possibili disagi

Se state pianificando un viaggio sulla A23 Udine-Tarvisio verso il confine di Stato, è importante conoscere le recenti modifiche alla viabilità. Da lunedì 23 giugno a sabato 28, lo svincolo di Tarvisio Nord sarà chiuso per sei notti consecutive, potendo causare disagi e deviazioni. Restate aggiornati e pianificate con attenzione il vostro itinerario per evitare inconvenienti e arrivare a destinazione in sicurezza.

Lo svincolo di Tarvisio Nord, in uscita per chi proviene dall'Austria, sarà chiuso per sei notti consecutive, a partire da oggi, lunedì 23 giugno, fino a sabato 28.

