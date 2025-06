Chiusura del pronto soccorso a Pineta Grande La salute dei cittadini non è una partita contabile

La sospensione del Pronto Soccorso a Pineta Grande non è solo una questione amministrativa, ma un grave rischio per la salute dei cittadini. La decisione, annunciata per il 18 luglio, ha scatenato forti proteste istituzionali e sociali, evidenziando come questa non possa essere ridotta a una semplice partita contabile. È fondamentale che le autorità ascoltino il grido di allarme della comunità e garantiscano servizi essenziali per la tutela della vita.

Scoppia la protesta istituzionale per la sospensione del Pronto Soccorso dell'Ospedale "Pineta Grande", annunciata a partire dal 18 luglio. A lanciare l'allarme è il consigliere comunale di Frignano Aldo Simonelli (Movimento 5 Stelle), che ha inviato una lettera formale al Presidente della.

