Chiuse due sale scommesse di Arezzo | clienti pregiudicati abusi e violazioni ripetute dei gestori

Arezzo mette al sicuro i suoi cittadini chiudendo due sale scommesse sospettate di attirare clienti pregiudicati e di aver violato ripetutamente le norme di sicurezza. Questa decisione, frutto di un impegno concreto contro la criminalità e per la tutela del territorio, sottolinea come la legalità sia una priorità imprescindibile. La sicurezza pubblica viene prima di ogni altra cosa, e le autorità sono determinate a mantenere l’ordine.

Due sale scommesse ad Arezzo chiuse per motivi di sicurezza pubblica: frequentazione di pregiudicati e abusi di licenza. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Chiuse due sale scommesse di Arezzo: clienti pregiudicati, abusi e violazioni ripetute dei gestori

In questa notizia si parla di: chiuse - sale - scommesse - arezzo

Arezzo, chiuse due sale scommesse: una in centro e una in periferia. Sospese le licenze per motivi di sicurezza - Arezzo si trova di fronte a un momento di attenzione e responsabilitĂ : due sale scommesse, una in centro e una in periferia, sono state temporaneamente chiuse dalla Questura per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Arezzo, chiuse temporaneamente due sale scommesse. Una in periferia e l'altra in centro; Arezzo, chiuse due sale scommesse: una in centro e una in periferia. Sospese le licenze per motivi di sicurezza; Raccolta rifiuti, Scelgo Arezzo all’attacco: “Cassonetti scomparsi e porta a porta disorganizzato”.

Chiuse due sale scommesse di Arezzo: clienti pregiudicati, abusi e violazioni ripetute dei gestori - Due sale scommesse ad Arezzo chiuse per motivi di sicurezza pubblica: frequentazione di pregiudicati e abusi di licenza. Segnala virgilio.it

Arezzo, chiuse temporaneamente due sale scommesse. Una in periferia e l'altra in centro - Il provvedimento arriva dal Questore Maria Luisa Di Lorenzo che ha disposto per quindici giorni la sospensione della licenza dell’attività di una sala s ... corrierediarezzo.it scrive