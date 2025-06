Chiudono i pronto soccorso | 115 in meno in 12 anni

Nell'arco di 12 anni i Pronto soccorso sono diminuiti di 115 unità, passando da 808 del 2011 a 693 del 2023. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Chiudono i pronto soccorso: “115 in meno in 12 anni”

In questa notizia si parla di: soccorso - pronto - anni - chiudono

Chiudono i pronto soccorso: 115 in meno in 12 anni - Negli ultimi 12 anni, il numero di pronto soccorso in Italia si è ridotto di 115 unità, con Lombardia e Lazio che mostrano una leggera diminuzione e la Campania stabile.

Translate postChiudono i pronto soccorso in Italia. Nell'arco di 12 anni sono diminuiti di 115 unità, passando da 808 del 2011 a 693 del 2023. La spoliazione Vai su X

Chiudono i pronto soccorso, 115 in meno in 12 anni. Altems, meno accessi e più medici. Arriva l'assistente infermiere. #ANSA Vai su Facebook

Chiudono i pronto soccorso: 115 in meno in 12 anni; Chiudono i pronto soccorso, in 12 anni oltre 100 in meno; Chiudono i pronto soccorso, 115 in meno in 12 anni in Italia.

Chiudono i pronto soccorso: "115 in meno in 12 anni". Peggio Lombardia e Lazio, meglio la Campania - Contemporaneamente però diminuiscono anche gli accessi in pronto soccorso, con un tasso per mille abitanti ch ... Da msn.com

Chiudono i pronto soccorso, 115 in meno in 12 anni in Italia - Nell'arco di 12 anni sono diminuiti di 115 unità, passando da 808 del 2011 a 693 del 2023, con un calo di circa il 14%. ansa.it scrive