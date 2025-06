Chiude l’Hotel Milano Scala 30 dipendenti restano a casa senza preavviso | Intervengano le istituzioni

La chiusura improvvisa dell’Hotel Milano Scala di Milano ha lasciato 30 dipendenti senza lavoro e senza preavviso, scatenando l’indignazione del sindacato Fisascat-Cisl. Questa decisione unilaterale, presa senza dialogo, solleva molteplici interrogativi sulla tutela dei lavoratori e sulle responsabilità delle aziende. È ora che le istituzioni intervengano concretamente per proteggere i diritti di chi si trova ingiustamente in bilico, affinché questa crisi non rimanga solo un problema isolato ma un monito a garanzia di trasparenza e correttezza.

Milano, 24 giugno 2025 – Chiude l'Hotel Milano Scala di via dell'Orso a Milano e 30 dipendenti restano a casa. È quanto ha fatto sapere la Fisascat-Cisl di Milano, secondo la quale i lavoratori "nei giorni scorsi non hanno potuto prendere servizio, a causa di una serrata unilaterale disposta senza alcun confronto preventivo con il sindacato". "L'albergo - ricorda il sindacato - era stato ceduto alcuni mesi fa da Capoberta ad una società immobiliare, ma è rimasto aperto fino alla scorsa settimana (accedendo al sito Internet, ancora online, oggi risulta infatti impossibile prenotare una camera)".

