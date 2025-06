Chiude la Libreria dei Ragazzi di via Tadino affitto troppo caro Ma i gestori cercano un' altra sede

La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi di Via Tadino, cuore pulsante della cultura giovane, si prepara a chiudere i battenti a causa di affitti insostenibili. Ma la passione dei gestori non si arresta: con determinazione cercano una nuova sede per continuare a offrire spazi di crescita e scoperta ai piccoli lettori. La voglia di rinascere è forte, e il futuro potrebbe ancora riservare sorprese positive per questa amata istituzione.

È in procinto di chiudere la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi di via Tadino 53, zona Tunisia. Lo annuncia la stessa libreria con una lunga lettera pubblicata sui social network. La chiusura è prevista per agosto. L'attività però non si ferma: i gestori cercano infatti una nuova sede. La. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Chiude la Libreria dei Ragazzi di via Tadino, affitto troppo caro. Ma i gestori cercano un'altra sede

