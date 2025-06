Chiude improvvisamente l' hotel di lusso in centro a Milano | a casa 30 dipendenti

Una notizia che scuote il cuore di Milano: l’hotel di lusso Milano Scala, nel cuore della città, ha improvvisamente chiuso i battenti, lasciando a casa 30 dipendenti senza preavviso. La Fisascat Cisl denuncia una serrata unilaterale e senza confronto, sollevando interrogativi su diritti e trasparenza nel settore alberghiero. È fondamentale che le istituzioni intervengano per tutelare lavoratori e qualità del turismo milanese, perché nessuno merita di essere lasciato indietro così.

Trenta dipendenti lasciati a casa, senza preavviso. È quanto accaduto agli addetti dell'hotel Milano Scala di via dell'Orso 7. La denuncia arriva da Fisascat Cisl: "Nei giorni scorsi non hanno potuto prendere servizio a causa di una serrata unilaterale disposta senza alcun confronto preventivo.

