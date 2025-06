Chiude dopo 53 anni la Libreria dei Ragazzi di Milano | Affitto insostenibile Cerchiamo una nuova casa

Dopo 53 anni di passione e cultura, la Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi di Milano chiude temporaneamente i battenti a causa di affitti insostenibili, lasciando un vuoto nel cuore della città. Una perdita che si fa sentire, soprattutto in un momento in cui i libri sono più importanti che mai. Ora, con speranza e determinazione, la libreria cerca una nuova casa milanese per continuare a ispirare generazioni di lettori.

MILANO – Costi d’affitto e di gestione diventati insostenibili: ad agosto si spegne una luce forte in via Tadino, una luce che era riuscita a illuminare persino i tempi bui della pandemia, quando si era capito che sì, i libri sono beni essenziali, di prima necessità. La Libreria delle Ragazze e dei Ragazzi di Milano abbassa la saracinesca al civico 53 e cerca una nuova casa milanese, mentre conserva quella bresciana, in via San Bartolomeo. Ad annunciare la “decisione sofferta e inevitabile” è Renata Gorgani che, oltre a essere amministratrice delegata e direttrice editoriale de “Il Castoro“, è presidente della storica e rivoluzionaria libreria, creata nel 1972 da Gianna Vitali e Roberto Denti proprio a Milano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Chiude dopo 53 anni la Libreria dei Ragazzi di Milano: “Affitto insostenibile. Cerchiamo una nuova casa”

