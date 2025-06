Chirurgo insulta assistente in sala operatoria le avrebbe dato un pugno in testa

Un episodio scioccante scuote il Policlinico di Tor Vergata: un chirurgo avrebbe colpito con un pugno l’assistente durante un intervento, dopo averlo insultato in un video. Quattro professionisti ascoltati nell’ambito dell’inchiesta interna testimoniano la scena, sollevando pesanti interrogativi sulla condotta in sala operatoria. Quanto può influire un comportamento così sulla sicurezza e professionalità? Continua a leggere per scoprire i dettagli di questa vicenda inquietante.

Quattro professionisti ascoltati nell'ambito dell'inchiesta interna al Policlinico di Tor Vergata spiegano di aver visto il chirurgo Giuseppe Sica dare un pugno alla nuca dell'assistente di sala operatoria, che ha insultato in un video. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Tor Vergata, lite in sala operatoria: chirurgo manda al pronto soccorso l’assistente, mistero sulla sorte del paziente - Un episodio inquietante scuote il mondo della sanità a Tor Vergata: una furiosa lite tra un chirurgo e la sua assistente durante un intervento, culminata con l'invio al pronto soccorso dell’assistente e un mistero avvolto sulla sorte del paziente.

