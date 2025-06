Chinò Extra una limited edition ispirata al pianeta Giove

scoperta di un universo straordinario, dando vita a Chinò Extra Limited Edition, un’edizione unica ispirata all’immensità e alla maestosità di Giove. Un tributo alla curiosità e all’innovazione, che invita gli appassionati a guardare oltre i confini conosciuti e ad immaginare nuovi orizzonti di gusto. Con questo nuovo capitolo, Chinò Sanpellegrino continua a sorprendere e a sfidare le aspettative, aprendo la strada a possibilità infinite.

Guardare oltre per immaginare nuovi orizzonti: è da questa premessa che nasce Chinò Extra, la nuova referenza in edizione limitata di Chinò Sanpellegrino, ispirata a Giove, il più grande dei pianeti del sistema solare. Un nuovo capitolo per il brand, che da sempre sfida le convenzioni con il suo gusto deciso e il suo spirito fuori da coro, e che oggi sceglie di spingersi ancora oltre. Chinò Sanpellegrino ha esplorato pianeti e galassie alla ricerca di gusti mai provati prima e, tornato sulla Terra, ha deciso di creare combinazioni inedite ispirate a questi mondi. Il risultato è un incontro tra il gusto iconico e non convenzionale dei chinotti di Sicilia, le note agrumate dell'arancia e il gusto avvolgente della vaniglia, in un perfetto equilibrio di dolcezza, acidità e retrogusto amaro.