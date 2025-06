Chiedo regole uguali per tutti! Alcune situazioni sono gravi | Iervolino senza freni dopo la retrocessione della Salernitana

Il calcio italiano si trova a un crocevia cruciale, tra esigenze di responsabilità e il desiderio di ristabilire fiducia. Danilo Iervolino, patron della Salernitana, denuncia con fermezza le fragilità del sistema e chiede regole uguali per tutti, senza concessioni. L'attenzione è rivolta non solo alla retrocessione, ma anche alla ripartenza, affinché il calcio possa ritrovare credibilità e trasparenza. Non possiamo permetterci ambiguità: è tempo di riforme decisive.

“Chiedo più responsabilità, più rigore, più trasparenza. Regole uguali per tutti e istituzioni che sappiano proteggere la credibilità del sistema. Il calcio italiano non può permettersi ambiguità”. Parola di Danilo Iervolino, patron della Salernitana appena retrocessa in Serie C dopo aver perso i playout con la Sampdoria. Il numero uno dei campani ha parlato al “Corriere dello Sport”, con focus sulla retrocessione ma anche sulla ripartenza. “Non penso affatto alla resa. Penso alla ricostruzione. Questo è il tempo della riflessione, certo, ma anche della determinazione. La Salernitana non può finire qui”, ha rilanciato Iervolino. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Chiedo regole uguali per tutti! Alcune situazioni sono gravi”: Iervolino senza freni dopo la retrocessione della Salernitana

