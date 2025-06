Chiariello punge | Ma la crisi del Napoli dove sarebbe come leggo dal Nord? Non riescono neanche a farsi dare Kolo Muani!

Il calcio italiano è in fermento, tra polemiche e trattative di mercato. Umberto Chiariello non risparmia critiche al Napoli di Conte, sottolineando come la presunta crisi sia più una percezione che una realtà concreta, mentre il Nord sembra concentrato più sulle difficoltà delle proprie squadre che sui successi partenopei. Il dibattito si infiamma: la vera crisi è solo un’illusione o c’è qualcosa di più profondo? La risposta al centro dell’attenzione.

Chiariello punge: «Non riescono a farsi dare Kolo Muani!». Il commento del giornalista sulla situazione di Conte. Umberto Chiariello, a Radio Crc, ha parlato del Napoli di Conte non risparmiando anche la Juventus, in riferimento alla trattativa per Kolo Muani. Le sue dichiarazioni. CHIARIELLO – «C'è un gruppo coeso che lavora. Ma la crisi del Napoli dove sarebbe, come leggo dal nord? Il Milan perde Rejinders, l'Inter va sulla quarta scelta in panchina e non riesce a prendere la riserva Bonny, la Juve non riesce neanche a farsi dare Kolo Muani dal Psg e ha ricevuto i no di Conte e Gasperini. Sono società che stanno perdendo appeal a differenza del Napoli.

