Chiara Tramontano esprime con coraggio un grido di dolore e di giustizia, denunciando come la diffusione di immagini che celebrano l’abbraccio tra Giulia e il suo assassino alimenti solo violenza e insopportabile sofferenza. In un momento in cui i social dovrebbero essere strumenti di informazione e solidarietà, Chiara ci ricorda che è nostro dovere scegliere cosa condividere, rispettando la memoria delle vittime. La sua voce è un appello a riflettere e agire contro ogni forma di violenza.

"Continuare a pubblicare la foto di una donna abbracciata al suo assassino non è informazione: è violenza". A parlare, o meglio a scrivere, è Chiara Tramontano, sorella di Giulia, uccisa quando era incinta del suo bambino dal fidanzato Alessandro Impagnatiello nella loro casa di Senago. Chiara. 🔗 Leggi su Milanotoday.it © Milanotoday.it - Chiara Tramontano e lo sfogo social: "Basta pubblicare foto di mia sorella abbracciata al suo assassino"

