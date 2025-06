Chi sono i No-Bezos e perché vogliono rovinare la festa di matrimonio a mister Amazon

I No Bezos sono un movimento eterogeneo di ambientalisti, sindacati e attivisti, inclusa l'Anpi, che condividono una ferma opposizione alla mercificazione e alla privatizzazione degli spazi pubblici. La loro protesta contro il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia mira a sottolineare le preoccupazioni ambientali, sociali e culturali legate a un evento che potrebbe segnare un’ulteriore deriva del capitalismo sfrenato. Ma perché questa mobilitazione così ampia?

Ambientalisti, sindacato e addirittura l'Anpi, la galassia degli attivisti che criticano o vogliono far naufragare il matrimonio del patron di Amazon, Jeff Bezos, a Venezia è molto variegata. Tutti sono però d'accordo su un punto: si oppongono alla mercificazione e alla privatizzazione degli.

