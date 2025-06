Chi sono i Mind Enterprises il fenomeno italo disco che fa impazzire i social – I video

Sei pronto a scoprire il fenomeno musicale che sta conquistando i social? Mind Enterprises, il duo italiano composto da Andrea Tirone e Roberto Conigliaro, sta facendo impazzire il pubblico con il loro stile unico che unisce groove irresistibili e nostalgia vintage in perfetto stile Italo Disco. Con personaggi come Secco e Baffone, sono il nuovo volto della dance moderna, portando un’energia fresca e coinvolgente. Ecco tutto quello che devi sapere su questo incredibile fenomeno.

Li chiamano Secco e Baffone e no, non sono usciti da una sit-com anni ’80, ma sono i volti (e soprattutto i suoni) dietro al nuovo fenomeno dance che sta conquistando i social. Il loro nome è Mind Enterprises, un duo tutto italiano che mescola groove irresistibili e nostalgia vintage in perfetto stile Italo Disco. Dietro il progetto si celano due musicisti italiani: Andrea Tirone (il Secco), e Roberto Conigliaro (Baffone). E attingono dalla scena Italo Disco, quel genere che fece ballare l’Europa tra gli anni ’80 e ’90, rilanciandolo però in chiave contemporanea (nei suoni, ma non negli abiti – prettamente dell’epoca), regalando al revival una nuova, irresistibile energia. 🔗 Leggi su Open.online