Chi paga il conto del ristorante? Scoppia la lite in famiglia al battesimo Arrestato il genero 29enne suocera in rianimazione

Il giorno di festa si è trasformato in un incubo quando una discussione su chi pagasse il conto ha scatenato una furiosa lite tra familiari durante il battesimo a Terracina. La situazione è degenerata fino a richieste d’intervento delle forze dell’ordine, lasciando la nonna in gravi condizioni e il genero 29enne arrestato. Alla fine, la festa si è conclusa in tragedia, con la suocera ora inospedale, vittima di un episodio che ha sconvolto tutti i presenti.

Doveva esser un giorno di festa, ma il battesimo, celebrato domenica scorsa (22 giugno) in un noto ristorante in riva al mare a Terracina, in provincia di Latina, è finito in una violenta lite tra familiari. Con la nonna della festeggiata in gravi condizioni all’ospedale, mentre il genero, padre 29enne della bambina, arrestato dalla polizia. Durante il ricevimento sono volati tavoli e sedie. E nel caos ad avere la peggio è stata la suocera, ora al Santa Maria Goretti di Latina, dove è stata ricoverata in prognosi riservata nel reparto di rianimazione. Le minacce, il malore e le testate contro l’auto della polizia. 🔗 Leggi su Open.online

