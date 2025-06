Chi era Aurora Maniscalco l' hostess morta a Vienna

Aurora Maniscalco, giovane hostess italiana, ha lasciato un vuoto nel cuore di chi la conosceva, dopo il tragico episodio a Vienna. Gli investigatori stanno analizzando ogni dettaglio, sequestrando il suo telefonino per fare luce sulla vicenda. La famiglia, determinata a trovare verità e giustizia, ha affidato il caso ai legali, mentre le domande rimangono senza risposta. Resta alta l’attenzione sul caso, con tutte le piste ancora aperte.

Gli investigatori hanno sequestrato il telefonino della donna ma, al momento, non escludono alcuna pista. La famiglia di Aurora, intanto, ha dato mandato ai legali di spogere denuncia.

