chi era alvaro vitali da fellini a pierino una vita sotto i riflettori

Alvaro Vitali, una vita sotto i riflettori, ha lasciato un'impronta indelebile nel cinema italiano. Dalla collaborazione con Fellini alle esilaranti avventure di Pierino, la sua carriera pluridecennale ha raccontato un’Italia fatta di risate, fragilità e passione. La sua scomparsa rappresenta una perdita enorme per il mondo dello spettacolo, ma il suo talento e il sorriso che ha regalato continueranno a vivere nei cuori di chi lo ha amato.

Alvaro Vitali, nato a Roma il 3 febbraio 1950, è stato una figura iconica del cinema italiano, celebre prima nei film di Federico Fellini e poi come volto indimenticabile del personaggio di Pierino nella commedia sexy all’italiana. Si è spento oggi a Roma all’età di 75 anni per una recidiva della malattia polmonare che lo aveva già colpito. La sua carriera, durata oltre cinquant’anni, ha attraversato generi, successi e difficoltà, raccontando l’evoluzione del cinema popolare e della televisione italiana. Prima di approdare sul grande schermo, Vitali lavorava come elettricista, un mestiere che lo accomunava alla sua estrazione popolare. 🔗 Leggi su Cultweb.it