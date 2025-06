Chi è Valeria Gentile in arte Nuvola la compagna del governatore della Puglia Michele Emiliano

Valeria Gentile, in arte Nuvola, è la brillante compagna di Michele Emiliano, governatore della Puglia. Quarantenne, nata a Monopoli e cresciuta tra Bologna e Milano, ha incontrato il politico al Festival internazionale di fotografia e arte. La loro storia si arricchisce di un lieto evento: a settembre diventeranno genitori, aprendo un nuovo entusiasmante capitolo della loro vita insieme.

Quarantenne, nata a Monopoli, ha vissuto a Bologna e Milano. Ha incontrato il politico al Festival internazionale di fotografia e arte. A settembre diventeranno genitori.

Michele Emiliano papà a 65 anni, il governatore della Puglia (già nonno) in attesa del quarto figlio: chi è la compagna Valeria Gentile - Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, si prepara ad accogliere il suo quarto figlio insieme alla compagna Valeria Gentile, consolidando così una vita di impegno e famiglia.

