Chi è Sven-Goran Eriksson l’ex compagno di Nancy Dell’Olio e com’è morto |   Avrebbe dovuto lasciarmi la casa non l’ha fatto 

L’amore tra Nancy Dell’Olio e Sven-Goran Eriksson ha catturato l’attenzione del mondo sin dagli anni Novanta, diventando un’icona di passione e gossip internazionale. La loro storia, intensa e complicata, ha attraversato momenti di grande felicità e tensioni profonde, come il dramma della perdita e le controversie legate alla casa. Ma cosa si nasconde davvero dietro questa coppia così mediaticamente affascinante? Scopriamolo insieme.

L'amore tra Nancy Dell'Olio e Sven-Goran Eriksson risale agli inizi degli anni novanta; una liaison che immediatamente valica il muro del gossip internazionale arrivando ad avere fin da subito una risonanza quasi globale. Una coppia magnetica, capace di attirare una fragorosa attenzione mediatica che in alcuni casi sarà forse risultata anche deleteria per la stabilità del rapporto. La conduttrice nata a New York ha spesso raccontato di una passione travolgente; al fianco del compianto allenatore in giro per il mondo nei diversi impegni sportivi. Quando Eriksson arriva in Inghilterra la storia d'amore tocca però il suo picco, al netto anche dei retroscena che emersero poco dopo.