Chi è Noa Lang talento ribelle scelto dal Napoli mandato via dall'Ajax per il suo carattere

Noa Lang, talento ribelle dal carattere deciso, ha attraversato diverse sfide nel mondo del calcio: dall'allontanamento dall'Ajax sotto la guida di Ten Hag, alle soddisfazioni al PSV. Ora, il suo cammino lo porta vicino al Napoli, pronto a scrivere un nuovo capitolo. La sua personalità forte e il suo talento innato promettono di portare spunti interessanti nella prossima stagione. Continua a leggere…

