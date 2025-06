Chi è Noa Lang l' erede di Kvara | perché Conte lo vuole e come giocherà nel Napoli

Il Napoli si prepara a rivoluzionare la corsia sinistra con l’arrivo di Noa Lang, talento olandese del PSV. Apprezzato da Conte per le sue qualità offensive e la versatilità, Lang rappresenta l’elemento mancante nel reparto esterni azzurro. Con una formula da circa 28 milioni di euro, il suo ruolo sarà quello di esterno d’attacco capace di creare e finalizzare. Ma chi è davvero Noa Lang? Scopriamolo insieme, perché il suo impatto potrebbe essere decisivo per il nuovo Napoli.

Il Napoli ha scelto l'uomo per ridisegnare la sua corsia sinistra. Con la benedizione di Antonio Conte, la dirigenza ha trovato l'accordo con Noa Lang, talento olandese del PSV, ed è pronta a chiudere l'operazione per circa 28 milioni di euro. Ma chi è esattamente Noa Lang? Quali sono le sue caratteristiche e come si integrerà negli schemi del nuovo Napoli? Andiamo a conoscerlo nel dettaglio. Ruolo e posizione: l'esterno che non c'era. Noa Lang, classe 1999, è un'ala offensiva moderna. Il suo habitat naturale è la fascia sinistra, da cui ama partire per accentrarsi e concludere, ma la sua versatilità gli permette di giocare anche sulla corsia opposta o persino come trequartista. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Chi è Noa Lang, l'erede di Kvara: perché Conte lo vuole e come giocherà nel Napoli

In questa notizia si parla di: napoli - lang - conte - erede

Conte, Di Marzio: “Verso la separazione dal Napoli. Si vuole chiudere subito per l’erede” - Novità clamorose sul futuro di Antonio Conte al Napoli. Il noto giornalista di calciomercato Gianluca Di Marzio rivela che il tecnico potrebbe essere in procinto di separarsi dal club, cercando una rapida risoluzione per il futuro erede.

Padovano: Per me Conte andrà via dal Napoli, vuole riscattarsi alla Juventus. De Bruyne fantastico, ma è a fine carriera…; Calciomercato Napoli, erede Anguissa: Manna ha già individuato il nome giusto; Cammaroto: De Laurentiis farà un grande mercato. No di Conte a Lang e a Paixao.

Calciomercato Napoli: accelerata per Noa Lang del Psv. Accordo vicino sulla base di 25 milioni di euro. E continuano i contatti per Nunez - Un’accelerazione netta per il primo dei due esterni offensivi da regalare ad Antonio Conte. Secondo msn.com

SKY - Nao Lang è entusiasta di Conte e del Napoli. Trattativa in chiusura - Arrivano degli importanti aggiornamenti per quello che concerne la trattativa tra il Napoli e il PSV per Noa Lang. Come scrive msn.com