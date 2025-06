Chi è Andrea Condorelli il nuovo presunto fidanzato di Elena D’Amario

Dopo la fine della sua relazione con Massimiliano Caiazzo, Elena D’Amario torna al centro delle attenzioni. La ballerina, famosa per il suo talento e la sua eleganza, sembra aver trovato un nuovo amore, come testimoniano gli scatti paparazzati. Questa sera, Elena sarà ospite di Gigi And Friends su Canale 5, dove potrebbe svelare qualche dettaglio sulla sua vita sentimentale. Restate sintonizzati per scoprire tutti i dettagli!

Dopo la chiusura della storia con Massimiliano Caiazzo, un nuovo fidanzato sembrerebbe essere entrato nella vita di Elena D'Amario, paparazzata al fianco di un altro volto noto dal mondo dello spettacolo. Stasera la ballerina sarà ospite di Gigi And Friends, in onda dalle 21:30 su Canale 5. Dopo la conclusione della relazione con Massimo Caiazzo durata circa un anno, la giudice di Amici è apparsa sui giornali gossip recentemente in compagnia di un nuovo uomo. " Archiviata la storia con l'attore di "Mare fuori" Massimiliano Caiazzo, la ballerina, nuovo giudice del serale di "Amici", si fa vedere con un bel ragazzo moro", scrive Diva e Donna pubblicando degli scatti che ritraggono la D'Amario con un altro volto di Amici, Andrea Condorelli ballerino professionista da anni nel talent show.

