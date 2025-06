Chi ama non usa violenza | incontro gratuito per riconoscere prevenire e combattere la violenza di genere

ha visto protagonisti esperti, testimonianze e momenti di confronto, tutti uniti nel messaggio che l’amore autentico si nutre di rispetto e ascolto. Un’occasione preziosa per sensibilizzare e promuovere il cambiamento, perché solo attraverso la conoscenza possiamo combattere efficacemente questa piaga. Ricordiamoci: chi ama veramente non usa violenza, e insieme possiamo costruire un futuro più sicuro e inclusivo.

Si è svolto nel pomeriggio di oggi, lunedì 23 giugno, da Luce - Libreria Emotiva in Piazzetta Durante al Vomero, l’evento pubblico e gratuito dal titolo “Chi ama non usa violenza”, dedicato ad una delle tematiche più urgenti e drammatiche del nostro tempo: la violenza di genere. L’incontro –. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - “Chi ama non usa violenza”: incontro gratuito per riconoscere, prevenire e combattere la violenza di genere

In questa notizia si parla di: violenza - incontro - gratuito - genere

Prevenzione della violenza di genere: incontro pubblico sul progetto da 200mila euro - In occasione dell'incontro pubblico del 29 maggio presso il Castello Imperiali di Francavilla Fontana, sarà presentato "Cosmopolita", un ambizioso progetto di rete dell'Amministrazione comunale.

Benvenuti al webinar gratuito “I mercoledì della lettura – Ti voglio bene perché sei libera – un albo per prevenire la violenza sulle donne e la violenza di genere in classe” di Claudia Centi Vai su Facebook

“Chi ama non usa violenza”: incontro gratuito per riconoscere, prevenire e combattere la violenza di genere; Portale - 25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne; Lotta alla violenza di genere: un corso di autodifesa gratuito per le donne nel Municipio II.

Violenza di genere. Primo incontro delle ’Sentinelle’ - L’incontro, a partecipazione gratuita, sarà strutturato in due moduli principali (introduzione alla violenza di genere e la rete locale di aiuto) e saranno affrontati temi fondamentali per ... Da lanazione.it

Bruzzone, stasera l’incontro sulla violenza di genere - Si intitola "L’ombra di Narciso, come riconoscere un manipolatore affettivo in ambito relazionale" l’incontro in programma stasera alle ... Riporta msn.com