Chelsea preparare una nuova offerta per il trasferimento di Jamie Gittens

Il Chelsea si sta preparando a fare un'altra mossa audace nel mercato dei trasferimenti, puntando il giovane talento del Borussia Dortmund, Jamie Gittens. Con un occhio rivolto a una proposta di circa 45 milioni di sterline, i Blues sono determinati a rafforzare la loro rosa con questo promettente esterno. La sfida ora è convincere i tedeschi e portare a termine un affare che potrebbe segnare una svolta nella prossima stagione. Restate sintonizzati per gli ultimi aggiornamenti!

Sito inglese: Secondo quanto riferito, il Chelsea spera di raggiungere un accordo su un accordo di trasferimento di £ 45 milioni per l’ala sinistra del Borussia Dortmund Jamie Gittens. Il ventenne si è dimostrato un giovane talento emozionante con le sue esibizioni in Bundesliga e in Champions League negli ultimi tempi. Il Chelsea ora è apparentemente pronto a fare una terza offerta per Gittens mentre sperano di fare l’accordo per circa £ 45 milioni, secondo TalkSport. Ciò segue da David Ornstein del report atletico oggi che il Chelsea ha ritenuto che questo accordo potesse essere fatto imminente. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

In questa notizia si parla di: chelsea - gittens - offerta - trasferimento

Offerta di benvenuto Betfred – Bet £ 10 ottieni £ 50 in scommesse gratuite per Nottingham Forest v Chelsea - Scopri l’offerta di benvenuto di Betfred: scommetti 10£ e ricevi 50£ in scommesse gratuite per il match Nottingham Forest vs Chelsea del 25 maggio 2025.

Affare fatto per la stella del Borussia Dortmund, firma imminente. Foto; L'offerta di 57 milioni di dollari di Chelsea per Gittens rifiutata: il confronto con il Dortmund si intensifica mentre il Chelsea si allontana da Maignan.; Jamie Gittens: La mossa shock del Borussia Dortmund dopo il dramma della scadenza del trasferimento del Chelsea..

Chelsea: prosegue l’assalto a Gittens, pronta una nuova offerta al Borussia Dortmund - Rimane imperturbabile il Borussia Dortmund per quanto riguarda l’affare Jamie Gittens. Lo riporta tuttomercatoweb.com

Chelsea, dopo Delap affondo per Gittens: offerti 35 milioni, il Dortmund ne chiede 50 - Il Chelsea, dopo aver vinto la prima Conference League della propria storia, si prepara ad una nuova annata, come sempre partendo dal mercato. Da tuttomercatoweb.com