Che fine ha fatto Ethan Torchio dei Maneskin? Il batterista torna sui social con foto in studio di registrazione

Dopo un periodo di silenzio, Ethan Torchio, il talentuoso batterista dei Maneskin, riaccende i riflettori ritornando sui social con una foto dal cuore dello studio di registrazione. La sua presenza online segna un importante passo avanti per la band, mentre Damiano David condivide pensieri sul futuro e il ritorno in grande stile. Ma cosa riserverĂ il nuovo capitolo dei Maneskin? Continua a leggere per scoprire tutte le novitĂ e gli aggiornamenti esclusivi.

Ethan Torchio è tornato a pubblicare sui social, inclusa una fotografia che lo ritrae con un altro membro della band. Solo poche ore fa invece, Damiano David rifletteva sul ritorno dei Maneskin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

