Che cosa c’entra la cucina del Gritti Palace con l’Orto Giardino del Redentore

Nel cuore del Gritti Palace, l’eccellenza culinaria si sposa con le tradizioni dell’orto del Redentore: un incontro tra mare e montagna che sorprende e delizia. Alberto Fol, chef di talento e originario di Falcade, reinterpreta la polenta delle Dolomiti arricchita dai garusoli, creando un ponte tra due mondi gastronomici. Un viaggio sensoriale che dimostra come la creatività possa unire terre lontane in un piatto indimenticabile…

La polenta ricorda quella che troveresti sulle Dolomiti, ma ad accompagnarla non ci sono i funghi, ci sono i garusoli. Alberto Fol, l’executive chef del The Gritti Palace di Venezia, prende le lumachine di mare tanto care alla cucina veneziana e con quelle ti accompagna in montagna. Per lui, originario di Falcade, nell’Agordino, accostare gli ingredienti della costa a quelli di alta quota sembra un gioco da ragazzi, come infilarsi ai piedi gli sci e scendere un fuori pista con disinvoltura. Sembra. Un’abbondante ricciolo di burro di malga, poi via, si torna in laguna passando per l’agnello dell’Alpago, accostato al sapore delle alghe. 🔗 Leggi su Linkiesta.it