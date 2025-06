Charlene di Monaco in navy coi gemelli Ma Gabriella non si diverte

Charlene di Monaco, elegante in navy con i gemelli Jacques e Gabriella, si mostra con orgoglio al balcone del Palazzo durante la festa di San Giovanni. I piccoli sono impeccabili, ma la Principessina sembra più seria che mai, lasciando intuire che forse non sta vivendo appieno il momento di gioia. Un’immagine di raffinatezza e mistero, che suscita curiosità sulla loro quotidianità reale. Di certo, questa scena ci ricorda quanto anche le famiglie regali abbiano i loro momenti privati e complessi.

Charlene di Monaco e Alberto si sono affacciati di nuovo dal balcone del Palazzo e questa volta con loro ci sono i gemelli Jacques e Gabriella. L'occasione è la festa di San Giovanni. I bambini sono perfetti, ma la Principessina è così seria che non sembra affatto divertirsi. Charlene di Monaco ricompare coi gemelli. Charlene e Alberto di Monaco sono ricomparsi in pubblico dopo la processione del Corpus Domini, quando si erano affacciati dal Palazzo, senza i gemelli, per assistere alla cerimonia religiosa. Per la festa di San Giovanni, invece, sono riapparsi i bambini, Jacques e Gabriella. I gemelli di 10 anni hanno assistito insieme a mamma e papà allo spettacolo di danza di un gruppo di piccoli ballerini con il tipico costume monegasco e all'accensione del grande fuoco nella piazza che segna l'inizio dell'estate.

