Champions League femminile sorteggio effettuato | ecco la prima avversaria dell’Inter

È iniziata ufficialmente oggi l'avventura dell' Inter Women di Gianpiero Piovani nella UEFA Women's Champions League 2025-2026, una competizione che per la formazione nerazzurra rappresenta una prima assoluta nella sua giovane storia. Durante il sorteggio odierno, infatti, sono stati definiti gli accoppiamenti del primo e del secondo turno di qualificazione, che si disputeranno attraverso minitornei a gara unica, ospitati da una delle squadre partecipanti. La formula, come previsto dal regolamento UEFA, prevede semifinali, finali e finali per il terzo posto all'interno di ciascun girone. In caso di un numero dispari di partecipanti, è possibile che alcuni minitornei vengano organizzati con tre squadre, garantendo l'accesso diretto alla finale per una di esse.