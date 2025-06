Cessate il fuoco tra Israele e Iran già a rischio | Tel Aviv denuncia il lancio di missili da Teheran e promette una durissima rappresaglia

Il fragile accordo di cessate il fuoco tra Israele e Iran si sgretola in fretta, minacciato da un nuovo attacco missilistico proveniente da Teheran. Promessa di una dura risposta da parte di Tel Aviv, che condanna l’azione e avverte che la rappresaglia sarà implacabile. La speranza di stabilità si dissolve rapidamente, lasciando intuire che il conflitto potrebbe riaccendersi più presto di quanto si pensasse. La tensione cresce, e il mondo osserva con apprensione i prossimi sviluppi.

Doveva durare 12 ore, ma dopo non molto dall’inizio il cessate il fuoco tra Israele e Iran è già a rischio. A minacciare la fragile tregua, annunciata da Donald Trump convinto che durante lo stop ai combattimenti si sarebbe riusciti a chiudere il conflitto una volta per tutte, sarebbe stato un lancio di missili da parte del regime degli ayatollah contro lo Stato ebraico. Le Forze di Difesa israeliane (IDF), questa mattina, a cessate il fuoco già iniziato, hanno sostenuto di aver “identificato missili lanciati dall’Iran verso il territorio dello Stato di Israele”. “I sistemi difensivi sono in funzione per intercettare la minaccia. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Cessate il fuoco tra Israele e Iran già a rischio: Tel Aviv denuncia il lancio di missili da Teheran e promette “una durissima rappresaglia”

In questa notizia si parla di: cessate - fuoco - israele - iran

Trump: c’è l’accordo per il cessate il fuoco di 12 ore tra Iran e Israele. Poi la guerra sarà finita - In un momento di grande tensione mediorientale, Trump annuncia con entusiasmo un importante accordo tra Iran e Israele: un cessate il fuoco di 12 ore che potrebbe segnare la fine della guerra.

Translate postTrump annuncia il cessate il fuoco con l’#Iran per 12 ore e #Israele accetta. Il governo israeliano ha affermato di aver eliminato la “doppia minaccia esistenziale” delle armi nucleari e missilistiche iraniane. #Tg1 Stefano Fumagalli Vai su X

Donald Trump ha confermato che il cessate-il-fuoco Israele-Iran è entrato in vigore e ha pregato le parti di «non violarlo». Con un post sul suo social network, Truth, scritto tutto in lettere maiuscole, il presidente Usa ha scritto: «Il cessate il fuoco è ora in vigore. Vai su Facebook

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Israele e Iran: È per sempre; Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele ma si combatte ancora. Esplosioni a Teheran, 4 morti a Beer Sheva; Israele accusa l’Iran di aver violato il cessate il fuoco annunciato da Trump: cosa sappiamo.

Trump annuncia il cessate il fuoco tra Iran e Israele: "La tregua è in vigore, non violatela" - Iran e Israele, in guerra dal 13 giugno, hanno concordato un cessate il fuoco che dovrebbe portare a una "fine ufficiale" della guerra. Segnala msn.com

Perché non è così scontata la fine della guerra tra Iran e Israele e chi ci guadagnerebbe dal cessate il fuoco - Se il conflitto dovesse davvero terminare, questa guerra dimostrerebbe una volta di più i solidi legami tra Israele e Stati Uniti ... fanpage.it scrive