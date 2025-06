Cessate il fuoco? Forse Ma la guerra non è finita

Cessate il fuoco forse, ma la guerra non è ancora finita. Roma, 24 giugno – Dopo giorni di escalation tra Israele e Iran, con attacchi e rappresaglie incrociate, si parla di un accordo di tregua mediato da Stati Uniti, Oman e Qatar. Tuttavia, la fragile pace rimane sotto stretta osservazione: in un conflitto che sembra non conoscere pause, la speranza di una vera stabilità resta tutta da confermare. I prossimi giorni saranno decisivi per verificare se questa tregua reggerà.

Roma, 24 giugno – Dopo giorni di escalation che hanno visto attacchi diretti ai siti nucleari iraniani, missili cruise, droni suicidi e rappresaglie incrociate, Israele e Iran avrebbero raggiunto un accordo di cessate il fuoco, mediato da Stati Uniti, Oman e Qatar. Lo riferisce l’agenzia iraniana Mehr, ripresa anche da fonti ufficiali occidentali. La tregua in ogni caso potrebbe non tenere: con Israele la guerra non si ferma mai del tutto. I “cessate il fuoco” di Tel Aviv. Israele ha una lunga storia di tregue formali mai del tutto rispettate. Lo dimostra il Libano, dove l’esercito israeliano continua a colpire postazioni di Hezbollah con attacchi mirati e a bassa intensità, in quello che è ormai un conflitto permanente ma diluito. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Cessate il fuoco? Forse. Ma la guerra non è finita

