Cesenatico al via i lavori alla Media Arfelli | investimento da un milione di euro

Cesenatico dà il via ai lavori alla media Arfelli, un investimento di un milione di euro proveniente dal PNRR. Si apre ufficialmente il cantiere per l’adeguamento sismico della scuola Dante Arfelli di via Sozzi, un intervento fondamentale per garantire sicurezza e modernizzazione. Quello della…

Si apre ufficialmente il cantiere per l'adeguamento sismico della scuola media Dante Arfelli di via Sozzi con l'investimento di un milione di euro che arriva dal Pnrr e che permette all'Amministrazione comunale di intervenire su uno degli edifici scolastici chiave del territorio.

