Cesenatico A Klaus Zambiasi il trofeo Artista dell’anno 2025

Il 5 luglio presso l’Hotel Miramare di Cesentatico (FC), l’artista e scrittore Klaus Zambiasi sarà insignito del trofeo internazionale “Artista dell’anno 2025” per le arti visive. Si tratta di un riconoscimento assegnato da Artexpò Gallery, con il patrocinio della Città di Cesenatico. Le opere di Zambiasi e degli altri artisti premiati saranno esposte nelle sale dell’Hotel e pubblicate in un catalogo dedicato. Il prestigioso riconoscimento per l’artista altoatesino giunge in occasione dei suoi trent’anni di attività nel campo della pittura e al culmine di una stagione ricca di mostre e successi internazionali. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it