Cesena, Klinsmann verso l’addio. Al suo posto è pronto Thiam.

Futuro lontano da Cesena quasi certo per Jonathan Klinsmann, con il Cavalluccio che avrebbe già individuato il sostituto, si tratterebbe di Demba Thiam, reduce da due ottime stagioni in prestito alla Juve Stabia, cartellino però della Spal e quindi svincolato dopo il fallimento del club ferrarese. Valige ormai quasi pronte, dicevamo, per il figlio d’arte Klinsmann, da decidere c’è solo la destinazione anche se ancora richieste ufficiali non sono arrivate agli uomini di mercato bianconeri. Il Sassuolo sembra quello più interessato, ma l’operazione è legata alla questione Stefano Turati, di rientro dopo il prestito a Monza e che Fabio Grosso potrebbe decidere di trattenere come portiere titolare vista l’esperienza già acquisita in massima serie, anche se la stagione dei brianzoli non è stata di sicuro esaltante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it