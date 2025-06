Cerveteri un mare per tutti | torna Liberamente la spiaggia inclusiva

Cerveteri torna a vivere l’estate con “Liberamente”, la spiaggia inclusiva che da cinque anni promuove l’accessibilità e l’accoglienza per tutti. Questa iniziativa, gratuita e attrezzata, trasforma la spiaggia di Campo di Mare in un’oasi di libertà e integrazione, dove persone con disabilità motorie possono godersi il mare senza barriere. Un esempio brillante di come l’impegno comune possa creare un mare per tutti, dimostrando che l’inclusione è un valore irrinunciabile.

Cerveteri, 24 giugno- Torna per la quinta estate consecutiva “Liberamente”, la spiaggia comunale gratuita e attrezzata per accogliere persone con disabilità motorie e i loro accompagnatori. Realizzata dal Comune di Cerveteri sulla spiaggia libera di Campo di Mare (a sinistra dello stabilimento “Ocean Surf”), “Liberamente” è un progetto di inclusione e accessibilità unico nel suo genere sul litorale, reso possibile grazie al sostegno della Regione Lazio e alla collaborazione della Multiservizi Caerite. Prenotazioni aperte dalle ore 09:00 di giovedì 26 giugno. Il servizio sarà invece operativo dal pomeriggio di venerdì 27. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: cerveteri - liberamente - spiaggia - mare

“La Laguna dei Sussurri”: nascosta tra le baie in Sicilia c’è una spiaggia caraibica | Spiaggia bianca finissima e un mare in cui ci si può specchiare - La Laguna dei Sussurri è una gemma nascosta tra le baie della Sicilia, dove una spiaggia di finissima sabbia bianca si tuffa in un mare così cristallino da sembrare un angolo dei Caraibi.

Cerveteri. Torna “Liberamente”: la spiaggia inclusiva per tutti; Cerveteri. Verso la stagione balneare 2025: incontro tra Sindaco, operatori balneari e Ufficio Locale Marittimo; Cerveteri: al via la spiaggia “Liberamente”, un’oasi di inclusione per tutti.

Cerveteri, un mare per tutti: torna “Liberamente”, la spiaggia inclusiva - Torna per la quinta estate consecutiva la spiaggia comunale gratuita e accessibile per persone con disabilità motorie ... Segnala ilfaroonline.it

Cerveteri, Campo di Mare dà il via all’estate - Sabato mattina, sulla spiaggia della frazione costiera di Cerveteri, si è svolta l’inaugurazione delle attività promosse dalla Asd Marina di ... Si legge su trcgiornale.it