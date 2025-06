Certificazioni Fimi 13-19 giugno | Nove dischi di platino per Marracash cinque per Tony Effe

Questa settimana, tra le certificazioni Fimi, spiccano i successi di Marracash e Tony Effe, con rispettivi cinque e nove dischi di platino. Due artisti che hanno rivoluzionato le classifiche musicali degli ultimi anni, consolidando il loro impatto nel panorama italiano. Marracash, con “Persona”, e Tony Effe, continuano a scrivere pagine importanti della musica moderna, dimostrando che l’arte può davvero cambiare le vite. E questo è solo l'inizio di un nuovo capitolo.

Questa settimana tra le certificazioni Fimi spiccano i dischi di platino ottenuti da album di due artisti he hanno segnato le classifiche musicali (e non solo) degli ultimi anni: Marracash e Tony Effe “ Al disco che ha cambiato la mia vita. Alla vita che ha cambiato i miei dischi”: ha annunciato così Marracash il traguardo dei nove dischi di platino raggiunti con Persona. Pubblicato nel 2019, è stato definito il migliore album dell’anno dalla rivista Rolling Stone, ottenendo dalla critica grandissimi plausi. Rimasto in classifica per oltre cento settimane, ha tra i produttori Dardust, Charlie Charles, Zef e Big Fish. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Certificazioni Fimi 13-19 giugno: Nove dischi di platino per Marracash, cinque per Tony Effe

