Certificato medico integrativo INPS | nuova funzionalità per i medici certificatori

L’INPS rivoluziona il mondo dei medici certificatori con una nuova funzione innovativa: ora è possibile aggiornare e integrare certificati medici già inviati, migliorando la precisione delle diagnosi e le informazioni sulla condizione del paziente. Questa novità, ufficializzata dal messaggio n. 1980/2025, rappresenta un passo avanti verso una gestione più efficace e trasparente delle certificazioni. Scopriamo insieme come questa innovazione cambierà il vostro approccio al lavoro quotidiano.

L’INPS ha introdotto una nuova funzione per i medici certificatori: aggiornare e integrare un certificato medico introduttivo già inviato. Il nuovo strumento consente di inserire diagnosi aggiornate, patologie sopraggiunte o informazioni sull’intrasportabilità del paziente. Il messaggio n. 19802025 dell’Istituto ufficializza la novità. Riforma della disabilità e sperimentazione territoriale Il decreto legislativo n. 622024, modificato dal . . 🔗 Leggi su Scuolalink.it

