Cerimonia di insediamento per il Pd Corazzi | Torneranno le Feste dell' Unità e i circoli ma le priorità rimangono

Lunedì 23 giugno, il Pd di Rimini ha segnato un nuovo capitolo con l’assemblea di insediamento e la nomina della nuova direzione, confermando i risultati del Congresso. Dopo oltre sei anni, si apre una fase di rinascita, tra ritorni alle tradizioni come le feste dell’Unità e l’attivazione dei circoli. Ma, nonostante le celebrazioni, le priorità rimangono chiare: rilanciare il impegno civico e rafforzare il ruolo del partito nella comunità.

🔗 Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - Cerimonia di insediamento per il Pd. Corazzi: "Torneranno le Feste dell'Unità e i circoli, ma le priorità rimangono"

